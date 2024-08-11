Американская баскетболистка стала рекордсменкой по победам на Олимпиадах
Атакующий защитник женской сборной США по баскетболу 42-летняя Дайана Таурази стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в командных видах спорта.
В воскресенье американки победили в финале Олимпиады в Париже француженок со счетом 67:66. Таурази пропустила финал.
Американки восьмой раз подряд и десятый в истории выиграли Олимпиаду.
Таурази выступает за сборную США с 2004 года, тогда же она выиграла первое олимпийское золото в Афинах.
В Париже Таурази не попадала в стартовый состав команды в плей-офф. Она говорила, что личный рекорд ее интересует меньше, чем победа команды, пишет AP.
Вместе со сборной США Таурази также выиграла три чемпионата мира.
Накануне золото Игр в Париже взяла и мужская сборная США, в составе которой Кевин Дюрант стал первым мужчиной — четырехкратным чемпионом Олимпиад в командных видах.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»