Американская баскетболистка Таурази стала рекордсменкой по победам на Олимпиадах

Американская баскетболистка стала рекордсменкой по победам на Олимпиадах

Дайана Таурази завоевала со сборной США шестое олимпийское золото в карьере — это рекорд для командных видов спорта

Дайана Таурази (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Атакующий защитник женской сборной США по баскетболу 42-летняя Дайана Таурази стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в командных видах спорта.

В воскресенье американки победили в финале Олимпиады в Париже француженок со счетом 67:66. Таурази пропустила финал.

Американки восьмой раз подряд и десятый в истории выиграли Олимпиаду.

Таурази выступает за сборную США с 2004 года, тогда же она выиграла первое олимпийское золото в Афинах.

В Париже Таурази не попадала в стартовый состав команды в плей-офф. Она говорила, что личный рекорд ее интересует меньше, чем победа команды, пишет AP.

Вместе со сборной США Таурази также выиграла три чемпионата мира.

Накануне золото Игр в Париже взяла и мужская сборная США, в составе которой Кевин Дюрант стал первым мужчиной — четырехкратным чемпионом Олимпиад в командных видах.