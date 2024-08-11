 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Американская баскетболистка стала рекордсменкой по победам на Олимпиадах

Американская баскетболистка Таурази стала рекордсменкой по победам на Олимпиадах
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дайана Таурази завоевала со сборной США шестое олимпийское золото в карьере — это рекорд для командных видов спорта
Дайана Таурази
Дайана Таурази (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Атакующий защитник женской сборной США по баскетболу 42-летняя Дайана Таурази стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в командных видах спорта.

В воскресенье американки победили в финале Олимпиады в Париже француженок со счетом 67:66. Таурази пропустила финал.

Американки восьмой раз подряд и десятый в истории выиграли Олимпиаду.

Таурази выступает за сборную США с 2004 года, тогда же она выиграла первое олимпийское золото в Афинах.

Баскетболистки США с Бриттни Грайнер победили Францию в финале Олимпиады
Спорт
Фото:Gregory Shamus / Getty Images

В Париже Таурази не попадала в стартовый состав команды в плей-офф. Она говорила, что личный рекорд ее интересует меньше, чем победа команды, пишет AP.

Вместе со сборной США Таурази также выиграла три чемпионата мира.

Накануне золото Игр в Париже взяла и мужская сборная США, в составе которой Кевин Дюрант стал первым мужчиной — четырехкратным чемпионом Олимпиад в командных видах.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол Олимпиада-2024
Материалы по теме
США оспорят лишение своей гимнастки бронзы Олимпиады в пользу румынки
Спорт
Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады в Париже
Спорт
Бывшая российская волейболистка победила на Олимпиаде со сборной Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Премьер Грузии выразил разочарование отношениями с СШАПолитика, 21:30
Футболиста Первой лиги увезли с поля на скорой из-за травмы головыСпорт, 21:14
Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024Спорт, 21:13
Харрис обошла Трампа в опросе об «экономическом доверии»Политика, 21:09
Байден заявил об угрозе региональной войны на Ближнем ВостокеПолитика, 21:01
Telegram столкнулся с угрозой блокировки в ТурцииТехнологии и медиа, 20:47
Провалившие гендерный тест боксерши станут знаменосцами на закрытии ИгрСпорт, 20:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплоходаОбщество, 20:37
Скандальных боксерш выбрали знаменосцами. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:37
Кадыров заявил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской областиПолитика, 20:23
В Дагестане отреагировали на медали уроженцев региона на ОлимпиадеСпорт, 20:17
В Сумах и Одессе прозвучали взрывыПолитика, 20:16
Американская баскетболистка стала рекордсменкой по победам на ОлимпиадахСпорт, 20:15
CNN сообщил о готовности ХАМАС заключить перемирие с ИзраилемПолитика, 20:08