Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады в Париже

Спортсмены команды США стали обладателями 40 золотых медалей на Олимпиаде в Париже. Столько же на счету сборной Китая, но она уступила первое место в медальном зачете, поскольку в ее активе меньше серебряных наград

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Сборная США стала победителем медального зачета Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Американские спортсмены выиграли 40 золотых медалей в Париже. Также на счету команды 44 серебряные награды и 42 бронзы. Всего сборная США выиграла 126 медалей на Олимпиаде.

Второе место заняла команда Китая, на счету которой также 40 золотых медалей, но она уступила по количеству серебра (27), а третьей стала Япония (20).

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В составе сборной России, которая выступала на Играх в нейтральном статусе, единственную серебряную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.

Медальный зачет