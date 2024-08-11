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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады в Париже

Сборная США с 40 золотыми наградами выиграла медальный зачет Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Спортсмены команды США стали обладателями 40 золотых медалей на Олимпиаде в Париже. Столько же на счету сборной Китая, но она уступила первое место в медальном зачете, поскольку в ее активе меньше серебряных наград
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Сборная США стала победителем медального зачета Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Американские спортсмены выиграли 40 золотых медалей в Париже. Также на счету команды 44 серебряные награды и 42 бронзы. Всего сборная США выиграла 126 медалей на Олимпиаде.

Второе место заняла команда Китая, на счету которой также 40 золотых медалей, но она уступила по количеству серебра (27), а третьей стала Япония (20).

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Фото:Gregory Shamus / Getty Images

В составе сборной России, которая выступала на Играх в нейтральном статусе, единственную серебряную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. 

Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Альвина Цаканян
Олимпиада-2024 Олимпийские игры летние Олимпийские игры Париж
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