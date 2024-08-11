Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады в Париже
Сборная США стала победителем медального зачета Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Американские спортсмены выиграли 40 золотых медалей в Париже. Также на счету команды 44 серебряные награды и 42 бронзы. Всего сборная США выиграла 126 медалей на Олимпиаде.
Второе место заняла команда Китая, на счету которой также 40 золотых медалей, но она уступила по количеству серебра (27), а третьей стала Япония (20).
В составе сборной России, которая выступала на Играх в нейтральном статусе, единственную серебряную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.
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