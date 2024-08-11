Женская сборная США с Грайнер в составе победила Францию в финале Олимпиады

Баскетболистки США с Бриттни Грайнер победили Францию в финале Олимпиады

Матч завершился со счетом 67:66

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Женская сборная США десятый раз в истории выиграла Олимпиаду, победив в финале команду Франции.

Матч завершился со счетом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23). Француженки могли сравнять счет последним броском, но их игрок заступила за трехочковую линию.

В составе американской команды выступала Бриттни Грайнер, которую в 2022 году, после приговора в России о контрабанде наркотиков, обменяли на Виктора Бута, осужденного в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма (вину россиянин не признал).

Француженки в предыдущий раз играли в финале в 2012 году, а в Токио стали бронзовыми призерами.

Помимо американок, золото Олимпиад выигрывали только советские баскетболистки (1976, 1980) и Объединенная команда бывших республик СССР в 1992-м.

Это последняя медаль, которую разыграли на Олимпиаде в Париже.

Благодаря победе баскетболисток сборная США получила 40-е золото и выиграла медальный зачет Игр-2024.