Синнер победил Джоковича и сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона

Первая ракетка мира победил 38-летнего серба в трех сетах, выиграв у него уже пятый матч подряд

Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале 23-летний Синнер обыграл 38-летнего серба Новака Джоковича, шестую ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

В личных встречах у Джоковича и Синнера счет стал 6–4 в пользу итальянца, который выиграл у серба уже пятый раз подряд.

В решающем матче соперником Синнера, который впервые дошел на Уимблдоне до финала, будет испанец Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В личных встречах испанец ведет 8–4, он выиграл пять последних матчей, в том числе июньский финал «Ролан Гаррос».

Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). В этом сезоне итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации за стероид клостебол.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.