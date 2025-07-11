Синнер победил Джоковича и сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале 23-летний Синнер обыграл 38-летнего серба Новака Джоковича, шестую ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3, 6:4.
В личных встречах у Джоковича и Синнера счет стал 6–4 в пользу итальянца, который выиграл у серба уже пятый раз подряд.
В решающем матче соперником Синнера, который впервые дошел на Уимблдоне до финала, будет испанец Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В личных встречах испанец ведет 8–4, он выиграл пять последних матчей, в том числе июньский финал «Ролан Гаррос».
Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). В этом сезоне итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации за стероид клостебол.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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