Алькарас третий год подряд вышел в финал Уимблдона
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/2 финала 22-летний Алькарас победил американца Тейлора Фрица, пятую ракетку мира, со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).
В решающем матче соперником Алькараса будет итальянец Янник Синнер (первый номер рейтинга ATP) или серб Новак Джокович (6).
Алькарас третий год подряд сыграет в финале Уимблдона, оба предыдущих раза турнир испанец выиграл, победив в финале Джоковича.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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