Алькарас победил Фрица и третий год подряд вышел в финал Уимблдона

Алькарас третий год подряд вышел в финал Уимблдона

Испанский теннисист в 1/2 финала победил американца Тейлора Фрица. В решающем матче его соперником будет итальянец Янник Синнер или серб Новак Джокович

Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала 22-летний Алькарас победил американца Тейлора Фрица, пятую ракетку мира, со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

В решающем матче соперником Алькараса будет итальянец Янник Синнер (первый номер рейтинга ATP) или серб Новак Джокович (6).

Алькарас третий год подряд сыграет в финале Уимблдона, оба предыдущих раза турнир испанец выиграл, победив в финале Джоковича.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.