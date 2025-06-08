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Спорт ,  
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Алькарас победил Синнера в финале «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2

Алькарас победил Синнера в финале «Ролан Гаррос», уступая после двух партий
Алькарас ушел с тройного матчбола в четвертой партии и впервые выиграл матч на турнире «Большого шлема», проиграв первые два сета. Испанец стал всего третьим игроком в XXI веке, выигравшим «Ролан Гаррос» два раза подряд
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас победил лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос». Испанец стал всего восьмым теннисистом Открытой эры и третьим в XXI веке, кто смог защитить в Париже титул чемпиона.

Синнер выиграл первые два сета — 6:4, 7:6 (7:4), но Алькарас взял следующие две партии — 6:4, 7:6 (7:3), при этом отыграв три матчбола.

Пятый сет испанец выиграл со счетом 7:6 (10:2).

Финал продолжался рекордные для «Ролан Гаррос» 5 часов 29 минут.

Ранее Алькарас не побеждал на турнирах «Большого шлема», если уступал в первых двух партиях. При этом он выиграл 12 из 13 пятисетовых матчей.

Алькарас выиграл у Синнера восемь из 12 встреч, но в финалах «мэйджоров» они ранее не встречались. Синнер также не побеждал в матчах длительностью более 3 часов 50 минут.

Для Алькараса это пятый трофей «Большого шлема» в карьере (испанец — третий в списке самых молодых игроков, кому это удалось, после Бьорна Борга и Рафаэля Надаля), 20-й титул в ATP за карьеру и четвертый выигранный турнир в сезоне.

Алькарас отыгрался с 0:2 у Синнера в финале «Ролан Гаррос»
Спорт
Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира выиграл «Ролан Гаррос» в прошлом году, также он дважды побеждал на Уимблдоне (2023, 2024) и один раз на US Open (2022).

Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). В этом сезоне Синнер из-за трехмесячной дисквалификации за стероид клостебол провел только три турнира — помимо «Ролан Гаррос», это Australian Open (выиграл) и «Мастерс» в Риме (уступил в финале Алькарасу).

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Анна Сатдинова
теннис Ролан Гаррос Карлос Алькарас Янник Синнер
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