Один из лучших гимнастов Украины Илья Ковтун сменил спортивное гражданство

Один из лучших гимнастов Украины сменил спортивное гражданство

Серебряный призер Олимпиады 2024 года в упражнениях на брусьях Илья Ковтун будет выступать за сборную Хорватии

Илья Ковтун (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Украинский гимнаст, серебряный призер Олимпиады в Париже в упражнениях на брусьях Илья Ковтун сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Исполком FIG на своем заседании утвердил смену спортивного гражданства 21-летнего Ковтуна на хорватское.

В сборной Хорватии о переходе гимнаста сообщали в январе — с тех пор он завершал процесс смены спортивного гражданства.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт ранее говорил, что смена гражданства «во время боевых действий — это вообще нехороший поступок».

Ковтун также является серебряным (2023) и бронзовым (2021) призером чемпионатов мира в личном многоборье, четырехкратным чемпионом Европы.