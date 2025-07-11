Один из лучших гимнастов Украины сменил спортивное гражданство
Украинский гимнаст, серебряный призер Олимпиады в Париже в упражнениях на брусьях Илья Ковтун сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Исполком FIG на своем заседании утвердил смену спортивного гражданства 21-летнего Ковтуна на хорватское.
В сборной Хорватии о переходе гимнаста сообщали в январе — с тех пор он завершал процесс смены спортивного гражданства.
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт ранее говорил, что смена гражданства «во время боевых действий — это вообще нехороший поступок».
Ковтун также является серебряным (2023) и бронзовым (2021) призером чемпионатов мира в личном многоборье, четырехкратным чемпионом Европы.
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