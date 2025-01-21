Глава НОК Украины раскритиковал гимнаста за смену гражданства
Решение серебряного призера Олимпиады в Париже в упражнениях на брусьях Ильи Ковтуна о смене гражданства является неприемлемым поступком. Такое мнение Tribuna.ua выразил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
«Я, честно говоря, огорчен по такому поводу, потому что это абсолютно для меня неприемлемо, потому что есть много спортсменов, тоже тренирующихся за границей, живущих за границей, но вообще не рассуждающих о том, чтобы сменить гражданство», — сказал Гутцайт.
Глава НОК заявил, что смена гражданства «во время боевых действий — это вообще нехороший поступок». «Я не хочу говорить ничего грубого, что я чувствую в себе, что в такое время нужна только поддержка Украины, а не бежать из Украины», — отметил Гутцайт.
Тренер хорватской команды по гимнастике Владимир Маджаревич 17 января сообщил, что Ковтун будет выступать за сборную Хорватии.
21-летний Ковтун также является серебряным (2023) и бронзовым (2021) призером чемпионатов мира в личном многоборье, четырехкратным чемпионом Европы.
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