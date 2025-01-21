 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава НОК Украины раскритиковал гимнаста за смену гражданства

Глава НОК Украины Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену гражданства
Вадим Гутцайт отметил, что есть много спортсменов, которые тренируются и живут за границей, однако вообще не рассуждают о смене гражданства
Илья Ковтун
Илья Ковтун (Фото: ТАСС)

Решение серебряного призера Олимпиады в Париже в упражнениях на брусьях Ильи Ковтуна о смене гражданства является неприемлемым поступком. Такое мнение Tribuna.ua выразил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

«Я, честно говоря, огорчен по такому поводу, потому что это абсолютно для меня неприемлемо, потому что есть много спортсменов, тоже тренирующихся за границей, живущих за границей, но вообще не рассуждающих о том, чтобы сменить гражданство», — сказал Гутцайт.

Один из лучших гимнастов Украины решил сменить гражданство
Спорт
Илья Ковтун

Глава НОК заявил, что смена гражданства «во время боевых действий — это вообще нехороший поступок». «Я не хочу говорить ничего грубого, что я чувствую в себе, что в такое время нужна только поддержка Украины, а не бежать из Украины», — отметил Гутцайт.

Тренер хорватской команды по гимнастике Владимир Маджаревич 17 января сообщил, что Ковтун будет выступать за сборную Хорватии.

21-летний Ковтун также является серебряным (2023) и бронзовым (2021) призером чемпионатов мира в личном многоборье, четырехкратным чемпионом Европы.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
спортивная гимнастика смена гражданства Украина Хорватия
Материалы по теме
Один из лучших гимнастов Украины решил сменить гражданство
Спорт
Призера ЧМ по гимнастике из США дисквалифицировали на 16 месяцев
Спорт
Чемпионке Олимпиады по гимнастике предложили выступать за клуб Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
Башмет заявил о готовности воевать с оружием в зоне спецоперацииОбщество, 10:26
«Ведомости» узнали о разработке процедуры изъятия иностранного имуществаБизнес, 10:24
Ефимов сообщил о выделении более 20 га в ЗАО на масштабные инвестпроектыГород, 10:15
Baikal Communications Group выпустила вторую книгу о GR и лоббизмеРБК Компании, 10:15
Минобороны отчиталось об ударе Ка-52М по технике ВСУ в Курской областиПолитика, 10:13
Семь проблем, с которыми столкнутся HR-директора в 2025 годуPro, 10:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
«Авито» назвал популярные форматы жилья для аренды на Новый годНедвижимость, 09:57
Чешский разработчик ПО для криминалистов стал нежелательным в РоссииПолитика, 09:57
ИИ на колесах: как заработать на грядущем буме автономного транспортаPro, 09:44
Трамп пообещал уволить более тысячи назначенцев БайденаПолитика, 09:42
У осужденного экс-замдиректора ФСИН обнаружили долги на ₽376 млнОбщество, 09:39
Глава НОК Украины раскритиковал гимнаста за смену гражданстваСпорт, 09:35