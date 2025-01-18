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Один из лучших гимнастов Украины решил сменить гражданство

Призер ОИ-2024 украинский гимнаст Ковтун решил сменить гражданство на хорватское
Серебряный призер Олимпиады 2024 года в упражнениях на брусьях Илья Ковтун будет выступать за сборную Хорватии
Илья Ковтун
Илья Ковтун (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Украинский гимнаст, серебряный призер Олимпиады в Париже в упражнениях на брусьях Илья Ковтун будет выступать за сборную Хорватии. Об этом Jutarnji List сообщил тренер хорватской команды Владимир Маджаревич.

«Мы подали документы в Министерство внутренних дел Хорватии [для получения Ковтуном гражданства]. <...> Мы надеемся, что сможем все решить по ускоренной процедуре, а затем нас ждет новый шаг — регистрация смены гражданства во Всемирной федерации гимнастики (FIG)», — сказал Маджаревич.

По его словам, возможно, 21-летнему Ковтун придется отбыть карантин. «Украина, безусловно, не отпустит его добровольно. Есть разные варианты, и худшее, что может произойти, по нашим данным, — это год карантина и перерывы в выступлениях в крупных соревнованиях», — добавил Маджаревич.

Тренер отметил, что Ковтун к такому готов. «Он выступает параллельно во французской, итальянской и немецкой лигах, где он не привязан к какой-либо национальности. Единственное, он не сможет участвовать в крупных соревнованиях, чемпионате Европы и мира. Но если и будет карантин, то лучше, чтобы это случилось сейчас, в первый год после Олимпийских игр», — отметил Маджаревич.

Ковтун также является серебряным (2023) и бронзовым (2021) призером чемпионатов мира в личном многоборье, четырехкратным чемпионом Европы.

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