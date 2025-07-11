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Спорт ,  
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В РФС заявили, что «Торпедо» сохранило второе место в Первой лиге

Решение КДК в деле «Торпедо» не предусматривает пересмотр результатов прошлого сезона, заявил генсек РФС Максим Митрофанов

Решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по поводу московского «Торпедо» не подразумевают пересмотр результатов прошедшего сезона Первой лиги, заявил журналистам генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Торпедо» по-прежнему занимает второе место в соревнованиях ФНЛ прошлого сезона. Санкция КДК не влечет пересмотра результатов соревнования предыдущего сезона», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Митрофанов допускает, что «Торпедо» может понести дополнительное наказание по делу о подкупе судей, если для этого будет достаточное основание. Тем не менее он отметил, что санкции с большой долей вероятности не приведут к исключению «Торпедо» из Первой лиги. «Вряд ли два раза подряд можно исключать за то, что произошло внутри одного сезона», — заявил генсек РФС.

Митрофанов добавил, что у РФС нет задачи уничтожать «Торпедо». «Тем более клуб обладает огромной значимостью с точки зрения ценности своего бренда, истории и традиции», — сказал он.

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо». В новом сезоне РПЛ «Торпедо» заменит «Оренбург», московский клуб выступит в Первой лиге.

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов на данный момент находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.

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