Corriere узнала о желании ПСЖ купить Кварацхелию и Осимхена за €200 млн
«Пари Сен-Жермен» предложил «Наполи» €200 млн за грузинского вингера Хвичу Кварацхелию и нигерийского форварда Виктора Осимхена, но итальянский клуб готов расстаться только со вторым, пишет Corriere dello Sport.
Главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте ранее выступил против продажи 23-летнего Кварацхелии, у которого контракт до 2027 года.
У 25-летнего Осимхена в контракте прописаны отступные в размере €130 млн и клуб готов его отпустить, отмечает газета.
Стоимость Кварацхелии оценивается порталом Transermarkt в €80 млн.
В прошлом сезоне Кварацхелия забил 11 мячей в 45 матчах, у Осимхена 17 голов в 32 играх.
Неаполитанский клуб, в 2023 году ставший чемпионом, в минувшем сезоне занял только десятое место в Серии А. В июне команду возглавил Конте.
ПСЖ по окончании сезона покинул лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе, который ушел в мадридский «Реал».