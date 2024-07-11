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Corriere узнала о желании ПСЖ купить Кварацхелию и Осимхена за €200 млн

Corriere dello Sport: ПСЖ предложил €200 млн за Кварацхелию и Осимхена
Тренер «Наполи» Конте ранее выступил против продажи Кварацхелии, но в клубе готовы расстаться с Осимхеном за €130 млн. В прошлом сезоне неаполитанцы стали только десятыми в Серии А, а ПСЖ в межсезонье покинул лидер атаки Мбаппе
Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

«Пари Сен-Жермен» предложил «Наполи» €200 млн за грузинского вингера Хвичу Кварацхелию и нигерийского форварда Виктора Осимхена, но итальянский клуб готов расстаться только со вторым, пишет Corriere dello Sport.

Главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте ранее выступил против продажи 23-летнего Кварацхелии, у которого контракт до 2027 года.

У 25-летнего Осимхена в контракте прописаны отступные в размере €130 млн и клуб готов его отпустить, отмечает газета.

Стоимость Кварацхелии оценивается порталом Transermarkt в €80 млн.

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В прошлом сезоне Кварацхелия забил 11 мячей в 45 матчах, у Осимхена 17 голов в 32 играх.

Неаполитанский клуб, в 2023 году ставший чемпионом, в минувшем сезоне занял только десятое место в Серии А. В июне команду возглавил Конте.

ПСЖ по окончании сезона покинул лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе, который ушел в мадридский «Реал».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Наполи Хвича Кварацхелия ПСЖ
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