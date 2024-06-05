Антонио Конте возглавил «Наполи»

Контракт с Конте рассчитан до лета 2027 года

Антонио Конте (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Новым главным тренером «Наполи» стал Антонио Конте, сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Неаполитанский клуб, в 2023 году ставший чемпионом, в минувшем сезоне занял только десятое место в Серии А.

Конте был без команды с марта прошлого года после увольнения из «Тоттенхэма».

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