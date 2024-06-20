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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Отстраненный от Игр российский борец появился на обложке сайта Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не был допущен даже к квалификации к соревнованиям
Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев (Фото: Global Look Press)

Фотография российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева появилась на обложке тематического раздела официального сайта летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. При этом спортсмен даже не был допущен к квалификации к соревнованиям. К моменту публикации новости снимок был заменен.

На фото, размещенном на сайте Олимпиады, было запечатлено противостояние Садулаева с американским борцом Кайлом Снайдером, с которым россиянин четырежды встречался на Олимпиаде в Токио и чемпионатах мира по борьбе (общий счет — 3:1 в пользу россиянина).

Фото: olympics.com
Скриншот с сайта olympics.com
(Фото: olympics.com)

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не допустил к квалификации на Игры в Париже двух ведущих российских борцов — двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и чемпиона Игр-2020 Мусу Евлоева. Последний не был допущен из-за фотографии на фоне плаката «нет нацизму». В итоге Евлоев приостановил карьеру.

Что касается Садулаева, то он присутствовал на митинге посвященном восьмой годовщине присоединения Крыма к России в «Лужниках», который прошел 18 марта 2022 года.

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Всего российские борцы завоевали 16 олимпийских квот на выступление в нейтральном статусе. Несмотря на это, МОК допустил только 10 россиян. Из допущенных лишь Шамиль Мамедов завоевывал медали на крупных международных соревнованиях — бронзу на ЧМ-2023 года в Белграде.

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Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
вольная борьба Абдулрашид Садулаев Олимпиада-2024

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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