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Паолини стала первой итальянкой в финале Уимблдона за 56 лет

Паолини победила Векич на тай-брейке и впервые вышла в финал Уимблдона
Паолини обыграла Векич на тай-брейке третьего сета. Она стала первой итальянкой в финале Уимблдона в Открытую эру и первой после Серены Уильямс, кому удалось выйти в финал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в один год
Джасмин Паолини
Джасмин Паолини (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Итальянская теннисистка Джасмин Паолини победила хорватку Донну Векич и впервые в карьере вышла в финал Уимблдона. Она стала первой представительницей Италии в финале британского турнира «Большого шлема» в Открытую эру (с 1968 года).

Седьмая ракетка мира выиграла полуфинал у Векич со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (10:8). Соперницы провели на корте почти три часа.

Векич занимает 37-е место в рейтинге WTA, для нее полуфинал Уимблдона стал лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» в карьере.

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В финале Паолини сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Паолини ранее в этом сезоне дошла до финала «Ролан Гаррос», где уступила польке Иге Свёнтек.

До этого сезона она не выиграла ни одного матча на травяных кортах в WTA.

Итальянка стала первым игроком, дошедшим до финала «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне, после Серены Уильямс в 2016 году. Паолини всего лишь пятая теннисистка за последние 25 лет, кому это удалось, после Штеффи Граф, Серены Уильямс, Винус Уильямс и Жюстен Энен.

Из россиянок на Уимблдоне в этом году дальше всех прошла Анна Калинская, которая не смогла доиграть матч 1/8 финала против Рыбакиной из-за травмы.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема» с призовым фондом £50 млн.

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Теги
Анна Сатдинова
настольный теннис Уимблдон Джасмин Паолини
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