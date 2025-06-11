Рекордсмена в беге на 10 миль Кибета заподозрили в допинге

Рекордсмена в беге на 10 миль заподозрили в допинге

Занявший пятое место на Олимпиаде и быстрее всех в мире пробежавший 10 миль кениец Кибет отстранен на основании данных биологического паспорта

Бенард Кибет (Фото: Christopher Pike / Getty Image)

Кенийский бегун Бенард Кибет временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании данных биологического паспорта, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Кибет отстранен с 10 июня.

Кибет занял пятое место на дистанции 10 км на Олимпиаде в Париже и чемпионате мира 2023 года.

Кенийцу принадлежит лучшее время в мире на дистанции 10 миль (16 км) — 44 минуты 4 секунды. Он показал этот результат в 2022 году в Японии.

Биологический паспорт — это электронный документ, в котором регистрируются измерения биологических маркеров спортсмена, его индивидуальные данные, история нахождения на значительных высотах над уровнем моря и применения медицинских препаратов. Биологический паспорт может показать отклонения в показателях крови, даже если он не сдавал положительную допинг-пробу.