Рекордсмена в беге на 10 миль заподозрили в допинге
Кенийский бегун Бенард Кибет временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании данных биологического паспорта, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).
Кибет отстранен с 10 июня.
Кибет занял пятое место на дистанции 10 км на Олимпиаде в Париже и чемпионате мира 2023 года.
Кенийцу принадлежит лучшее время в мире на дистанции 10 миль (16 км) — 44 минуты 4 секунды. Он показал этот результат в 2022 году в Японии.
Биологический паспорт — это электронный документ, в котором регистрируются измерения биологических маркеров спортсмена, его индивидуальные данные, история нахождения на значительных высотах над уровнем моря и применения медицинских препаратов. Биологический паспорт может показать отклонения в показателях крови, даже если он не сдавал положительную допинг-пробу.
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