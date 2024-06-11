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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Осужденная в России Грайнер попала в состав сборной США на Олимпиаду

Осужденная в России Бриттни Грайнер попала в состав сборной США на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Осужденная в России за наркотики, а потом обменянная на Виктора Бута баскетболистка сыграет на своей третьей Олимпиаде. На ее счету есть две золотые награды
Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Выступающая за «Финикс Меркури» в женской НБА Бриттни Грайнер, осужденная в России за наркотики, а потом обменянная на Виктора Бута, вошла в состав сборной США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола США.

Всего в состав вошли 12 баскетболисток. Дайана Таурази («Финикс») сыграет на рекордной шестой подряд Олимпиаде. У нее пять золотых медалей.

Также в сборную США попали Кали Коппер («Финикс»), Нафиса Коллиер («Миннесота Линкс»), Челси Грей, Келси Плам, Эйжа Уилсон, Джеки Янг (все — «Лас-Вегас Эйсес»), Брианна Стюарт, Сабрина Ионеску (обе — «Нью-Йорк Либерти»), Алисса Томас («Коннектикут Сан») и Джуэл Лойд («Сиэтл Шторм»).

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Бриттни Грайнер

Грайнер, которая в России выступала за УГМК, задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево после обнаружения в ее багаже картриджей к вейпам с гашишным маслом.

Против американки было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере, в июле Грайнер признала вину, но отвергла наличие умысла совершить преступление. В августе Химкинский суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии и крупному штрафу.

8 декабря 2022 года Грайнер обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, признанного в США виновным в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.

33-летняя Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Олимпиада-2024 Бриттни Грайнер

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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