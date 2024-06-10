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Спорт ,  
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В США назвали дату слушаний в CAS по золоту фигуристов на Олимпиаде-2022

Журналистка Бреннан: CAS рассмотрит апелляции России по золоту Олимпиады 12 июня
В CAS было подано четыре апелляции на распределение медалей Олимпиады после дела Валиевой — три от российской стороны, которая не согласилась с лишением золота, и одна от канадцев, которых ISU оставил без бронзы
Сборная России в командном турнире Олимпиады в Пекине
Сборная России в командном турнире Олимпиады в Пекине (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 июня проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой, сообщила в соцсети X журналистка USA Today Кристин Бреннан.

Коллегия CAS рассмотрит три иска к Международному союзу конькобежцев (ISU) — от Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских участников командного турнира Игр, в том числе Валиевой.

Дата слушаний по апелляции канадской стороны будет названа позднее.

CAS в феврале зарегистрировал четыре апелляции на решение ISU о распределении медалей командного турнира фигуристов после дисквалификации Валиевой на четыре года.

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ISU вместо золота присудил сборной России бронзу, на которую рассчитывали канадцы, занявшие четвертое место. В ISU заявляли, что это решение было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.

Претензия канадцев заключается в том, что после обнуления результатов Валиевой ISU не стал пересчитывать баллы ее конкуренток, в противном случае сборная Канады опередила бы россиян.

В командном турнире помимо Валиевой участвовали Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Ранее Бреннан сообщила, что американских и японских фигуристов, получивших по решению ISU золото и серебро соответственно, наградят в Париже 7 августа. 

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева CAS МОК

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