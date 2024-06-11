Юрист экс-жены Сафонова не подтвердил, что с игрока сняли запрет на выезд
Матвей Шилов, юрист бывшей супруги голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова Анастасии, не подтвердил информацию, что футболист погасил задолженность по алиментам.
«Подтвердить или опровергнуть, что с Матвея сняли запрет на выезд — мы не можем. Совсем скоро один из наших представителей будет на приеме у пристава, попробуем узнать более точно по данной информации», — сказал Шилов «Матч ТВ».
По словам Шилова, деньги на счета экс-жены Сафонова не поступили. «Только что мы проверили все счета, денег там нет. Если бы представители Сафонова оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток. С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня», — добавил он.
Ранее, 11 июня, журналист Иван Карпов сообщил, что с Сафонова был снят запрет на выезд из России после того, как вратарь погасил задолженность по алиментам, и «Пари Сен-Жермен» скоро объявит о трансфере.
7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн руб.
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.