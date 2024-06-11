 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Юрист экс-жены Сафонова не подтвердил, что с игрока сняли запрет на выезд

Юрист экс-жены Сафонова не подтвердил, что с футболиста сняли запрет на выезд
Матвей Шилов заявил, что деньги на счета бывшей супруги голкипера сборной России пока не поступали. Футболисту был запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам, журналист Иван Карпов 11 июня сообщил, что запрет был снят
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Матвей Шилов, юрист бывшей супруги голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова Анастасии, не подтвердил информацию, что футболист погасил задолженность по алиментам.

«Подтвердить или опровергнуть, что с Матвея сняли запрет на выезд — мы не можем. Совсем скоро один из наших представителей будет на приеме у пристава, попробуем узнать более точно по данной информации», — сказал Шилов «Матч ТВ».

По словам Шилова, деньги на счета экс-жены Сафонова не поступили. «Только что мы проверили все счета, денег там нет. Если бы представители Сафонова оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток. С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня», — добавил он.

Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ не откажется от Сафонова после скандала
Спорт
Матвей Сафонов

Ранее, 11 июня, журналист Иван Карпов сообщил, что с Сафонова был снят запрет на выезд из России после того, как вратарь погасил задолженность по алиментам, и «Пари Сен-Жермен» скоро объявит о трансфере.

7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн руб.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Матвей Сафонов ФК Краснодар алименты

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Сафонов рассказал, как на него влияют постоянные вопросы о переходе в ПСЖ
Спорт
Юрист сообщил, что Сафонов подал заявление на бывшую жену о краже денег
Спорт
Сафонов вернулся в Россию после товарищеского матча с Белоруссией
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Научного руководителя ЧВК «Енот» приговорили к 14 годам колонии Общество, 15:03
Мосбиржа приостановит торги акциями ВТБ в связи с обратным сплитом Инвестиции, 15:02
В деле о пропавших виноградниках в Дагестане появилась «схема с акцизом» Вино, 14:57
В Челябинске задержали гендиректора национализированного ЧЭМК Бизнес, 14:55
Путин заявил о недопустимости нехватки энергообъектов в Москве Политика, 14:55
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Политика, 14:53
ВТБ запустил вклад с доходностью, привязанной к ключевой ставке Бизнес, 14:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Светлану Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт Спорт, 14:32
Нидерланды лишились второго футболиста за сутки из-за травмы перед Евро Спорт, 14:31
Около тысячи животных погибли при пожаре на рынке в Бангкоке Общество, 14:30
Танки Leopard 2 впервые будут собирать в Норвегии Политика, 14:24
Глава Еврокомиссии назвала Харьков Европой Политика, 14:23
Умерла сестра Андрея Тарковского Марина Общество, 14:19
Как эффективно организовать внедрение ПО в компании РБК и Сфера, 14:18