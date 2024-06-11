Юрист экс-жены Сафонова не подтвердил, что с футболиста сняли запрет на выезд

Юрист экс-жены Сафонова не подтвердил, что с игрока сняли запрет на выезд

Матвей Шилов заявил, что деньги на счета бывшей супруги голкипера сборной России пока не поступали. Футболисту был запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам, журналист Иван Карпов 11 июня сообщил, что запрет был снят

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Матвей Шилов, юрист бывшей супруги голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова Анастасии, не подтвердил информацию, что футболист погасил задолженность по алиментам.

«Подтвердить или опровергнуть, что с Матвея сняли запрет на выезд — мы не можем. Совсем скоро один из наших представителей будет на приеме у пристава, попробуем узнать более точно по данной информации», — сказал Шилов «Матч ТВ».

По словам Шилова, деньги на счета экс-жены Сафонова не поступили. «Только что мы проверили все счета, денег там нет. Если бы представители Сафонова оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток. С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня», — добавил он.

Ранее, 11 июня, журналист Иван Карпов сообщил, что с Сафонова был снят запрет на выезд из России после того, как вратарь погасил задолженность по алиментам, и «Пари Сен-Жермен» скоро объявит о трансфере.

7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн руб.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.