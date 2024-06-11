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В «Урале» сообщили, кто будет главным тренером после вылета из РПЛ

Евгений Аверьянов будет главным тренером «Урала» после вылета из РПЛ
Евгений Аверьянов назначен главным тренером екатеринбургского клуба. Именно он готовил команду к ответному стыковому матчу с «Акроном» после увольнения Виктора Гончаренко. «Урал» победил, но не смог сохранить прописку в РПЛ
Евгений Аверьянов
Евгений Аверьянов (Фото: телеграм-канал ФК «Урал»)

Евгений Аверьянов будет главным тренером «Урала» в следующем сезоне. Об этом сообщается в телеграм-канале екатеринбургского футбольного клуба.

В тренерский штаб войдут Олег Шатов, экс-полузащитник сборной России и трехкратный чемпион России в составе «Зенита», и Сергей Томаров, много лет проработавший на разных должностях в «Уфе».

«Урал» в прошлом сезоне занял 14-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в стыковых матча уступил тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1), вылетев в Первую лигу.

Созданный в 2018 году «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ
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Игроки &laquo;Акрона&raquo;

После поражения в первом стыковом матче «Урал» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. 45-летний Аверьянов готовил команду к ответной игре.

Екатеринбургский клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата России с 2013 года.

Аверьянов играл за «Урал» в 1998–2008 годах, позднее работал в клубной системе. В тренерский штаб команды он входил с 2011 года (с перерывами), в 2022-м был и.о. главного тренера.
 

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Урал

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