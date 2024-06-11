Бобровский вышел на второе место по числу побед в плей-офф НХЛ

Бобровский вошел в тройку лучших во второй игре финала плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский второй раз подряд вошел в тройку звезд финальной серии с «Эдмонтоном» и вышел на чистое второе место по числу побед за карьеру среди российских вратарей в матчах Кубка Стэнли

Сергей Бобровский (Фото: Reuters)

«Флорида Пантерз» дома обыграла «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Нико Миккола (30-я минута), Эван Родригес (44, 53), Аарон Экблад (58). У «Эдмонтона» отличился Маттиас Экхольм (12).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 19. Эта победа стала для голкипера 43-й в матчах плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое второе место по количеству побед за карьеру среди российских вратарей в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю Бобровский обошел Евгения Набокова (42), лидером является Андрей Василевский (66).

Также Бобровский, который оформил шатаут в первом матче серии, стал седьмым голкипером в истории и третьим в ХХI веке, который пропустил менее двух шайб в первых двух матчах в финале плей-офф НХЛ.

Кроме того, ️Бобровский стал первым вратарем за 15 лет, который пропустил не более одной шайбы в первых двух матчах финала: в 2008 году голкипер «Детройт Ред Уингз» Крис Осгуд начал серию с двух сухих игр.

Бобровский был признан третьей звездой матча. Первой звездой стал оформивший дубль форвард Эван Родригес, а второй — форвард Антон Лунделл, на счету которого две результативные передачи.

Российский нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко набрал первое очко в финале, отметившись голевой передачей на Миккола. Капитан «Флориды» Александр Барков не смог доиграть матч с середины третьего периода после полученного удара в голову от Леона Драйзайтля.

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Флориды». Третья игра пройдет в ночь на 14 июня в Эдмонтоне.