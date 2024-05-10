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Быков назвал странным засилье игроков СКА в сборной России по хоккею

Вячеслав Быков о составе сборной «Россия 25»: странно брать только игроков СКА
Сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проводит майское турне, половина игроков в команде из СКА, который возглавляет Ротенберг. «Неужели нет других достойных кандидатов из других клубов?» — задался вопросом Быков
Вячеслав Быков
Вячеслав Быков (Фото: Alexander Kulebyakin / Russian Look / Global Look Press)

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает странным, что большинство игроков команды «Россия 25», которая в рамках майского турне проводит матчи с Белоруссией и Казахстаном, представляют петербургский СКА. Об этом он заявил LiveResult.

«Жаль, что нас отстранили от международных игр, так что сборной России приходится сейчас работать на перспективу. Но брать игроков только из СКА... Неужели нет других достойных кандидатов из других клубов? Мне кажется это странным», — сказал Быков.

Хоккеисты «России 25» в третий раз победили белорусов в майском турне
Спорт
Максим Соркин (в центре)

Сборная «Россия 25» в мае уже провела четыре матча, победив Казахстан (1:0) и трижды Белоруссию (6:0, 4:0, 6:2). 11 мая россияне проведут еще одну игру с белорусами в Минске.

Главным тренером команды является Роман Ротенберг, который также возглавляет СКА. На майское турне было вызвано 17 игроков петербургского клуба, всего в сборной 34 хоккеиста.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею ХК СКА Санкт-Петербург Вячеслав Быков
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