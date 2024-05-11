«Спартак» обыграл «Краснодар», не позволив ему обойти лидирующий в РПЛ «Зенит»

«Спартак» обыграл «Краснодар», не позволив ему выйти в лидеры РПЛ

Единственный гол забил Роман Зобнин. «Краснодар» с 50 очками остается на втором месте в РПЛ. Столько же у «Динамо», у «Зенита» на очко больше. Обе команды позднее 11 мая сыграют свои встречи 28-го тура

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Роман Зобнин на 34-й минуте.

«Краснодар», который проиграл второй матч подряд, занимает второе место в турнирной таблице с 50 очками.

Лидер чемпионата «Зенита» (51 очко) свой матч 28-го тура проведет позднее в субботу против ЦСКА. Московское «Динамо» (50) также в субботу сыграет с «Балтикой». «Спартак» с 46 очками поднялся на четвертое место.

«Краснодар» в третий раз в своей истории не забил в трех матчах РПЛ подряд (трехматчевая серия была в 2013 году и четырехматчевая в 2017-м).

Зобнин забил свой первый гол в этом сезоне РПЛ, а дальним ударом он в последний раз забивал в чемпионате в июле 2020 года против «Ахмата».

«Спартак» чаще всех играет на ноль в РПЛ в 2024 году (пять раз). По пропущенным голам спартаковцы делят первое место с «Зенитом» после возобновления сезона (по семь мячей).

В следующем туре «Спартак» 19 мая примет казанский «Рубин». «Краснодар» днем ранее в гостях сыграет с «Сочи».