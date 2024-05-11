«Спартак» обыграл «Краснодар», не позволив ему выйти в лидеры РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол забил Роман Зобнин на 34-й минуте.
«Краснодар», который проиграл второй матч подряд, занимает второе место в турнирной таблице с 50 очками.
Лидер чемпионата «Зенита» (51 очко) свой матч 28-го тура проведет позднее в субботу против ЦСКА. Московское «Динамо» (50) также в субботу сыграет с «Балтикой». «Спартак» с 46 очками поднялся на четвертое место.
«Краснодар» в третий раз в своей истории не забил в трех матчах РПЛ подряд (трехматчевая серия была в 2013 году и четырехматчевая в 2017-м).
Зобнин забил свой первый гол в этом сезоне РПЛ, а дальним ударом он в последний раз забивал в чемпионате в июле 2020 года против «Ахмата».
«Спартак» чаще всех играет на ноль в РПЛ в 2024 году (пять раз). По пропущенным голам спартаковцы делят первое место с «Зенитом» после возобновления сезона (по семь мячей).
В следующем туре «Спартак» 19 мая примет казанский «Рубин». «Краснодар» днем ранее в гостях сыграет с «Сочи».
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика