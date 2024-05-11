 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» обыграл «Краснодар», не позволив ему выйти в лидеры РПЛ

«Спартак» обыграл «Краснодар», не позволив ему обойти лидирующий в РПЛ «Зенит»
Единственный гол забил Роман Зобнин. «Краснодар» с 50 очками остается на втором месте в РПЛ. Столько же у «Динамо», у «Зенита» на очко больше. Обе команды позднее 11 мая сыграют свои встречи 28-го тура
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Роман Зобнин на 34-й минуте.

«Краснодар», который проиграл второй матч подряд, занимает второе место в турнирной таблице с 50 очками.

Лидер чемпионата «Зенита» (51 очко) свой матч 28-го тура проведет позднее в субботу против ЦСКА. Московское «Динамо» (50) также в субботу сыграет с «Балтикой». «Спартак» с 46 очками поднялся на четвертое место.

«Краснодар» в третий раз в своей истории не забил в трех матчах РПЛ подряд (трехматчевая серия была в 2013 году и четырехматчевая в 2017-м).

Зобнин забил свой первый гол в этом сезоне РПЛ, а дальним ударом он в последний раз забивал в чемпионате в июле 2020 года против «Ахмата».

«Спартак» чаще всех играет на ноль в РПЛ в 2024 году (пять раз). По пропущенным голам спартаковцы делят первое место с «Зенитом» после возобновления сезона (по семь мячей).

В следующем туре «Спартак» 19 мая примет казанский «Рубин». «Краснодар» днем ранее в гостях сыграет с «Сочи».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Краснодар
Материалы по теме
«Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ с пенальти и двумя удалениями
Спорт
РПЛ назвала лучший гол апреля
Спорт
Клуб РПЛ опроверг возможность отставки тренера из-за «внутренних дрязг»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Глава Минпросвещения Кравцов сохранит пост в новом правительстве Политика, 18:36
«Спартак» обыграл «Краснодар», не позволив ему выйти в лидеры РПЛ Спорт, 18:28
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса Политика, 18:15
Мишустин предложил назначить хабаровского губернатора министром спорта Спорт, 18:15
Первый вице-премьер Белоусов покинет правительство Политика, 18:15
Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство Политика, 18:15
Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме Спорт, 18:06
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Макрон призвал Европу быть готовой к сдерживанию России Политика, 18:04
В Наро-Фоминске загорелся склад. Видео Общество, 17:39
В Харькове оценили вероятность эвакуации города на фоне обострения боев Политика, 17:16
Президент Чехии назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО Политика, 17:11
Момент обрушения жилого дома в Печоре. Видео Общество, 16:48
Умер украинский спортивный комментатор Сергей Савелий Спорт, 16:44
В Сумах и Одессе прозвучали взрывы Политика, 16:33