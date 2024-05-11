«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0, «Манчестер Сити» выиграл уже седьмой матч подряд в чемпионате Англии

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Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Фулхэм» со счетом 4:0 в гостевом матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Йошко Гвардиол (13-я и 71-я минуты), Фил Фоден (59) и Хулиан Альварес (90+7, с пенальти).

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Фулхэма» Исса Диоп.

«Манчестер Сити» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ.

«Манчестер Сити» набрал 85 очков и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 83 очка, лондонцы свою встречу 37-го тура проведут в гостях в воскресенье против «Манчестер Юнайтед». У «Фулхэма» 44 очка и 13-е место.

14 мая «Манчестер Сити» проведет перенесенный матч 34-го тура в гостях против «Тоттенхэма», 19 мая в заключительном, 38-м, туре примет «Вест Хэм».