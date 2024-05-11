 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Встреча завершилась со счетом 4:0, «Манчестер Сити» выиграл уже седьмой матч подряд в чемпионате Англии
Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Фулхэм» со счетом 4:0 в гостевом матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Йошко Гвардиол (13-я и 71-я минуты), Фил Фоден (59) и Хулиан Альварес (90+7, с пенальти).

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Фулхэма» Исса Диоп.

«Манчестер Сити» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ.

Футболист «Челси» впервые за 6 лет получил приз АПЛ лучшему игроку месяца
Спорт
Коул Палмер

«Манчестер Сити» набрал 85 очков и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 83 очка, лондонцы свою встречу 37-го тура проведут в гостях в воскресенье против «Манчестер Юнайтед». У «Фулхэма» 44 очка и 13-е место.

14 мая «Манчестер Сити» проведет перенесенный матч 34-го тура в гостях против «Тоттенхэма», 19 мая в заключительном, 38-м, туре примет «Вест Хэм».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити
Материалы по теме
АПЛ назвала претендентов на премию лучшим игроку и тренеру сезона
Спорт
Покер Холанда принес «Манчестер Сити» шестую подряд победу в АПЛ
Спорт
Клуб АПЛ второй раз в сезоне лишили очков за финансовые нарушения
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Момент обрушения жилого дома в Печоре. Видео Общество, 16:48
Умер украинский спортивный комментатор Сергей Савелий Спорт, 16:44
В Сумах и Одессе прозвучали взрывы Политика, 16:33
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил турнирную таблицу АПЛ Спорт, 16:28
Певца из Нидерландов отстранили от финала «Евровидения» Общество, 16:19
СК проверит законность выдачи паспорта водителю упавшего в Мойку автобуса Общество, 16:13
Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 11 матчей Спорт, 16:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ с пенальти и двумя удалениями Спорт, 16:00
Касаткина проиграла бывшей первой ракетке мира на крупном турнире в Риме Спорт, 15:57
Надаль проиграл во втором круге «Мастерс» в Риме Спорт, 15:53
О чем Армения и Азербайджан договорились в Алма-Ате Политика, 15:52
Сборные Канады и Казахстана выиграли первые матчи на ЧМ по хоккею Спорт, 15:48
ФСВТС вывели из подчинения Минобороны Политика, 15:33
Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке Политика, 15:29