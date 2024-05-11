Россиянка проиграла 126-й ракетке мира на крупном турнире в Риме
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA в Риме.
В третьем круге 20-летняя россиянка уступила испанке Пауле Бадосе, 126-й ракетке мира, со счетом 7:5, 4:6, 4:6.
Следующей соперницей 26-летней Бадосы, бывшей второй ракетки мира, будет американка Кори Гауфф или румынка Жаклин Кристиан.
В первом круге Бадоса обыграла другую россиянку — Мирру Андрееву.
Шнайдер занимает 62-е место в мировом рейтинге, на ее счету есть один титул WTA.
Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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