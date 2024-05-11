Джокович вышел раздавать автографы в шлеме после удара бутылкой в голову

Джокович вышел раздавать автографы в шлеме после инцидента с бутылкой в Риме

На голову первой ракетки мира накануне случайно упала наполненная водой бутылка, когда он раздавал автографы после матча на турнире в Риме. На следующий день Джокович решил перестраховаться

Новак Джокович (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел раздавать автографы в шлеме на следующий день после инцидента на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме, где ему в голову попала бутылка с водой. Видео с теннисистом опубликовано в аккаунте The Tennis Letter в соцсети Х.

Накануне после победы над французом Корентеном Муте Джокович получил по голове бутылкой, когда раздавал автографы зрителям перед уходом с корта. После удара серб упал на колени, спустя некоторое время его увели со стадиона. Эта бутылка выпала из рюкзака одного из болельщиков, когда он наклонился, чтобы попросить автограф у теннисиста.

Из-за этого инцидента Джокович пропустил послематчевую пресс-конференцию, но позднее сообщил, что с ним все в порядке. В воскресенье серба ждет матч третьего круга против чилийца Алехандро Табило.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.