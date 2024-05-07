Мирра Андреева проиграла 126-й ракетке мира на турнире в Риме
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Риме.
В первом матче 17-летняя Андреева уступила испанке Пауле Бадосе, 126-й ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.
Следующей соперницей 26-летней Бадосы, бывшей второй ракетки мира, будет американка Эмма Наварро, 21-й номер посева.
Андреева занимает 40-е место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она доходила до четвертьфинала турниров в австралийском Брисбене и Мадриде, четвертого круга на Australian Open.
Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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