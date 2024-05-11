Дядя Нурмагомедова опроверг сообщения о долге Хабиба в ₽306 млн перед ФНС

Mash ранее сообщил, что Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС более 300 млн руб., из-за чего ведомство заблокировало счета промоушена Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Магомед Нурмагомедов назвал эту информацию фейком

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Дядя бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Магомед Нурмагомедов опроверг информацию о долге спортсмена перед Федеральной налоговой службой в размере 306 млн руб.

«Вообще такого нет. Это фейк», — сказал Магомед Нурмагомедов «Матч ТВ».

Ранее 11 мая телеграм-канал Mash сообщил, что Хабиб задолжал ФНС более 306 млн руб., из-за чего ведомство заблокировало счета его промоушена Eagle FC, а также благотворительного фонда спортсмена.

РБК направил запрос в ФНС и обратился за комментарием к Хабибу Нурмагомедову.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

Промоутерская компания Eagle FC была создана на базе Gorilla FC. В ноябре 2020 года Нурмагомедов стал владельцем промоушена, провел ребрендинг. Eagle FC провел несколько десятков турниров, в основном в России, но было несколько в Казахстане, Киргизии и США.