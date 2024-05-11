Экс-футболист «Спартака» Тино Коста завершил карьеру в 39 лет

Последним клубом 39-летнего аргентинца был «По» из второго дивизиона чемпионата Франции. В «Спартаке» Коста играл в 2013–2016 годах

Тино Коста (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Аргентины Тино Коста объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

«Этот этап окончен, всем большое спасибо», — написал футболист в соцсети Х.

Его последним клубом был французский «По» из второго дивизиона. В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду пять матчей и отметился одной голевой передачей.

Коста выступал за «Спартак» в 2013–2016 годах. За московский клуб он провел 33 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.

Также Коста играл за французские «Расинг», «Сет» и «Монпелье», испанские «Валенсию» и «Альмерию», итальянские «Дженоа» и «Фиорентину», аргентинские «Сан-Лоренсо», «Сан-Мартин» и «Депортиво Морон», а также за колумбийский «Атлетико Насьональ».

В 2011–2012 годах Коста провел два матча в составе сборной Аргентины.