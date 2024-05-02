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Эксклюзив

«Спартак» откажется от поста технического директора после ухода Эшуорта

«Спартак» откажется от должности технического директора после ухода Эшуорта
В клубе не видят смысла в позиции технического директора, поскольку его обязанности косвенно пересекаются с обязанностями спортивного директора Томаша Амарала, руководителя селекции Жоакима Пинту и менеджера Никиты Баженова
Никита Баженов
Никита Баженов (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

«Спартак» откажется от поста технического директора после ухода британца Пола Эшуорта, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, на данном этапе смысла в позиции технического директора нет, поскольку его обязанности косвенно пересекаются с обязанностями спортивного директора Томаша Амарала и руководителя селекционного департамента Жоакима Пинту. Источники «РБК Спорт» отметили, что у бывшего игрока команды, а ныне менеджера по футболистам в аренде «Спартака» Никиты Баженова расширится функционал. Он будет больше заниматься второй командой, следить за всеми талантливыми футболистами, которые будут готовы для выступления как за вторую команду «Спартака», так и за основную. Его задача — обеспечить максимальный прогресс всех футболистов, принадлежащих клубу, но играющих в аренде под началом Пинту.

«РБК Спорт» обратился за комментариями к «Спартаку».

В прошлом году «РБК Спорт» писал, что в «Спартаке» планируется возвращение должности технического директора. В итоге через некоторое время клуб объявил о том, что им станет Эшуорт, работавший до этого в «Спартаке» спортивным директором. на место британца пригласили Томаша Амарала. «РБК Спорт» отмечал, что тогда клуб создавал должность технического директора для улучшения работы главного тренера и спортивного блока.

По словам источников, в клубе видели структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта. Они подчеркнули, что в клубе эту ситуацию также оценивают как упущение спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта, но объяснили это занятостью специалиста.

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ФК Спартак Москва Пол Эшуорт Российская премьер-лига (РПЛ) отставка Томаш Амарал
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