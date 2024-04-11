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Вяльбе заявила, что соцсети мешают одной из лыжниц показывать результаты

Вяльбе: одна лыжница отвлекается на соцсети и не всегда показывает результат
Президент федерации не стала называть имя спортсменки. По словам Елены Вяльбе, активность лыжницы поделила всех на два лагеря: одним нравится ее активность в соцсетях, а другие считают, что ей надо больше заниматься спортом
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что одной из спортсменок не всегда удается показывать тот результат, который от нее ждут, из-за активного использования соцсетей. Слова Вяльбе приводит «Матч ТВ».

«Все разделены на два лагеря. Кто‑то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, которая все рассказывает, показывает. Другая часть людей считает, что ей надо больше заниматься именно спортом», — сказала Вяльбе, не назвав имя лыжницы.

На вопрос о привлечении блогеров к раскрутке лыж Вяльбе сказала, что «ни один из спортивных блогеров, которые работают на лыжных гонках, не является положительным». «Все хотят найти проблему. Когда начинают копаться в грязном белье, это неэтично, такого не должно быть. Культура у спортивного блогера где‑то в будущем», — отметил глава ФЛГР.

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Спорт
Елена Вяльбе

Среди лыжниц сборной России активностью в  медиапространстве известна олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова — у нее есть колонка на «Матч ТВ» и телеграм-канал с 19 тыс. подписчиков.

В прошлом году Вяльбе говорила, что у нее «нет желания обсуждать Степанову ни как человека, ни как спортсменку, это пустая трата времени». 7 апреля Степанова заявила в эфире «Матч ТВ», что «все‑таки заставила» Вяльбе говорить о ней как о спортсменке.

Степановой 23 года. На Играх в Пекине она взяла золото в женской эстафете. В этом сезоне Степанова выиграла общий зачет Кубка России, в личных гонках Спартакиады взяла золото и два серебра, а на чемпионате России выиграла золото в личном и командном спринтах и эстафете.

В январе Вяльбе критиковала из-за проблем с мотивацией Юлию Ступак. «Я, честно, уже думаю, что Юля не будет показывать высокие результаты, потому что два года психологически она не может справиться с тем, что должна выступать внутри страны», — сказала глава федерации.

Ступак в ответ назвала себя неординарной спортсменкой и говорила, что никому не удастся поссорить ее с Вяльбе.

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Теги
Анна Сатдинова
лыжи Елена Вяльбе Вероника Степанова
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