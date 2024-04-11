Вяльбе заявила, что соцсети мешают одной из лыжниц показывать результаты
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что одной из спортсменок не всегда удается показывать тот результат, который от нее ждут, из-за активного использования соцсетей. Слова Вяльбе приводит «Матч ТВ».
«Все разделены на два лагеря. Кто‑то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, которая все рассказывает, показывает. Другая часть людей считает, что ей надо больше заниматься именно спортом», — сказала Вяльбе, не назвав имя лыжницы.
На вопрос о привлечении блогеров к раскрутке лыж Вяльбе сказала, что «ни один из спортивных блогеров, которые работают на лыжных гонках, не является положительным». «Все хотят найти проблему. Когда начинают копаться в грязном белье, это неэтично, такого не должно быть. Культура у спортивного блогера где‑то в будущем», — отметил глава ФЛГР.
Среди лыжниц сборной России активностью в медиапространстве известна олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова — у нее есть колонка на «Матч ТВ» и телеграм-канал с 19 тыс. подписчиков.
В прошлом году Вяльбе говорила, что у нее «нет желания обсуждать Степанову ни как человека, ни как спортсменку, это пустая трата времени». 7 апреля Степанова заявила в эфире «Матч ТВ», что «все‑таки заставила» Вяльбе говорить о ней как о спортсменке.
Степановой 23 года. На Играх в Пекине она взяла золото в женской эстафете. В этом сезоне Степанова выиграла общий зачет Кубка России, в личных гонках Спартакиады взяла золото и два серебра, а на чемпионате России выиграла золото в личном и командном спринтах и эстафете.
В январе Вяльбе критиковала из-за проблем с мотивацией Юлию Ступак. «Я, честно, уже думаю, что Юля не будет показывать высокие результаты, потому что два года психологически она не может справиться с тем, что должна выступать внутри страны», — сказала глава федерации.
Ступак в ответ назвала себя неординарной спортсменкой и говорила, что никому не удастся поссорить ее с Вяльбе.