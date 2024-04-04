Вяльбе решила не звать норвежцев на турниры, чтобы «не кормить русофобов»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила «Матч ТВ», что не хочет унижаться, приглашая норвежцев на матчевую встречу с россиянами.
В марте Вяльбе рассказала, что министр спорта Олег Матыцин выступил с идеей провести соревнования в таком формате между норвежцами и отстраненными от турниров FIS россиянами.
«Я не хочу ни перед кем унижаться. Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным кормить норвежцев, эти люди оказались самыми большими русофобами», — сказала Вяльбе.
По ее словам, она не верит даже тем норвежским спортсменам, кто выразил сожаление из-за отсутствия россиян на международных соревнованиях.
В феврале мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил, что российские лыжники будут нежелательными участниками чемпионата мира, который пройдет в городе в 2025 году.
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко на это сказал, что отечественные спортсмены «уже успокоились и живут своей жизнью».
Вяльбе ранее неоднократно говорила, что российские лыжники не будут выступать на турнирах без национального флага.
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