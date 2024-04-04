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Вяльбе решила не звать норвежцев на турниры, чтобы «не кормить русофобов»

Вяльбе: не считаю нужным приглашать и кормить норвежцев на турнирах в России
Елена Вяльбе считает, что в лыжных гонках самыми большими русофобами оказались именно норвежцы и тратить деньги на их приглашение будет неправильно. Ранее с такой идеей выступил министр спорта
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила «Матч ТВ», что не хочет унижаться, приглашая норвежцев на матчевую встречу с россиянами.

В марте Вяльбе рассказала, что министр спорта Олег Матыцин выступил с идеей провести соревнования в таком формате между норвежцами и отстраненными от турниров FIS россиянами.

«Я не хочу ни перед кем унижаться. Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным кормить норвежцев, эти люди оказались самыми большими русофобами», — сказала Вяльбе.

По ее словам, она не верит даже тем норвежским спортсменам, кто выразил сожаление из-за отсутствия россиян на международных соревнованиях.

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Спорт
Елена Вяльбе

В феврале мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил, что российские лыжники будут нежелательными участниками чемпионата мира, который пройдет в городе в 2025 году.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко на это сказал, что отечественные спортсмены «уже успокоились и живут своей жизнью».

Вяльбе ранее неоднократно говорила, что российские лыжники не будут выступать на турнирах без национального флага.

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Теги
Анна Сатдинова
лыжи Елена Вяльбе Норвегия
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