Даниил Медведев впервые с 2018 года проиграл Карену Хачанову
Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом почти €6 млн.
В матче третьего круга Медведев уступил соотечественнику Карену Хачанову (17-й в рейтинге) со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался почти два часа.
Хачанов победил Медведева впервые с 2018 года, в личном противостоянии Медведев лидирует со счетом 5:2.
В 2018 году Хачанов обыграл Медведева в полуфинале Кубка Кремля в Москве в трех сетах, после чего в финале победил француза Адриана Маннарино.
Следующим соперником Хачанова будет Александр Зверев (Германия) или Стефанос Циципас (Греция).
Ранее борьбу в Монте-Карло завершил победитель турнира 2023 года Андрей Рублев.
«Мастерс» в Монте-Карло был пятым турниром в сезоне для Медведева — ранее на двух турнирах он вышел в финал и еще на двух дошел до полуфинала.
Хачанов в этом сезоне выиграл турнир ATP-250 в Дохе.