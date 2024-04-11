Хачанов впервые с 2018 года обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Даниил Медведев впервые с 2018 года проиграл Карену Хачанову

Даниил Медведев уступил в двух сетах — 3:6, 5:7. Следующим соперником Карена Хачанова в Монте-Карло будет Александр Зверев или Стефанос Циципас

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом почти €6 млн.

В матче третьего круга Медведев уступил соотечественнику Карену Хачанову (17-й в рейтинге) со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался почти два часа.

Хачанов победил Медведева впервые с 2018 года, в личном противостоянии Медведев лидирует со счетом 5:2.

В 2018 году Хачанов обыграл Медведева в полуфинале Кубка Кремля в Москве в трех сетах, после чего в финале победил француза Адриана Маннарино.

Следующим соперником Хачанова будет Александр Зверев (Германия) или Стефанос Циципас (Греция).

Ранее борьбу в Монте-Карло завершил победитель турнира 2023 года Андрей Рублев.

«Мастерс» в Монте-Карло был пятым турниром в сезоне для Медведева — ранее на двух турнирах он вышел в финал и еще на двух дошел до полуфинала.

Хачанов в этом сезоне выиграл турнир ATP-250 в Дохе.