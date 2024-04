Даниил Медведев накричал на судью на вышке во время матча в Монте-Карло

Первая ракетка России был недоволен судейством в матче второго круга турнира серии «Мастерс» против француза Гаэля Монфиса. Медведев заявил, что судьи ничего не видят даже c Hawk-Eye, а также выругался по-русски

Фото: Julian Finney / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев накричал на судью на вышке во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло против француза Гаэля Монфиса.

Инцидент произошел во втором сете при счете 4:1 в пользу француза. Медведев был недоволен по поводу момента с аутом и продолжал спорить с судьей, отдыхая между геймами.

«Я увидел, что мяч задел линию. Может, я ошибся. Если это так, то извиняюсь», — сказал судья, после чего Медведев ударил рукой по навесу, под которым сидел.

«Как вы можете извиняться, я проиграл чертов гейм. Ребята, вы становитесь нелепыми — даже c Hawk-Eye ничего не видите», — ответил Медведев.

После он несколько раз прокричал судье, что «это был аут», а затем выругался по-русски.

Медведев в итоге выиграл матч со счетом 6:2, 6:4, его следующим соперником будет россиянин Карен Хачанов.

После игры в качестве традиционного послания на камере видеооператора Медведев написал In or out?