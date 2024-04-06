Сергей Юран оскорбил судей после поражения от «Краснодара» в матче РПЛ

Юран оскорбил судей после поражения от «Краснодара» в матче РПЛ

Главный тренер «Пари НН» был недоволен, что футболист «Краснодара» не получил красную карточку в одном из эпизодов встречи 23-го тура, в которой нижегородцы уступили со счетом 3:4

Сергей Юран (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран выразил свое недовольство судейством в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Журналист «Известий» Алексей Фомин опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором Юран с использованием ненормативной лексики обратился к резервному арбитру Игорю Панину в подтрибунном помещении.

Тренер был недоволен моментом, в котором полузащитник «Краснодара» Александр Черников не получил вторую желтую карточку, когда наступил на ногу защитнику «Пари НН» Виктору Александрову. Юран, в частности, спросил, чего боятся судьи, а также заявил, что «футбол так и будет загнивать».

Юран высказывал недовольство моментом с Александровым еще в послематчевом интервью. «За такое точно вторая карточка достается. Печально, что [судьи] не отреагировали. Такие клубы, как «Краснодар», неприкасаемые… Это же видят игроки, к сожалению. Это нехорошо сказывается на нашем футболе», — цитирует тренера «Матч ТВ».

«Пари НН» 6 апреля дома уступил «Краснодару» со счетом 3:4. Его был самым результативный матч РПЛ в нынешнем сезоне.