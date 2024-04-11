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Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт объявила о завершении карьеры в 39 лет
Последним стартом для 39-летней спортсменки будет Кубок Содружества в Мурманске, который начнется 12 апреля
Екатерина Юрлова-Перхт
Екатерина Юрлова-Перхт (Фото: Андрей Чепакин / ТАСС)

Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит профессиональную карьеру на Кубке Содружества в Мурманске. Об этом 39-летняя спортсменка написала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

«Для меня это будут заключительные старты профессиональной спортивной карьеры», — заявила биатлонистка.

Соревнования пройдут с 12 по 14 апреля, в программу вошли спринты, смешанные эстафеты и масс-старты.

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На мировом первенстве в финском Контиолахти в 2015-м Юрлова‑Перхт выиграла индивидуальную гонку на 15 км, а в 2019-м в Эстерсунде стала вице-чемпионкой мира в масс-старте.

В конце марта после чемпионата России в Тюмени карьеру завершил 36-летний бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев.

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