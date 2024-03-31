Биатлонист Гараничев фразой «хорошо хлопнул дверью» оценил победу на ЧР

Решивший завершить карьеру Евгений Гараничев победил в составе сборной Тюменской области в эстафете, на финише его облили шампанским. Он заявил, что не мог подвести свою команду в последней гонке

Евгений Гараничев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев заявил, что ему устроили грандиозные проводы в последней гонке на чемпионате России в Тюмени. Слова биатлониста приводит «Матч ТВ».

Гараничев ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. На чемпионате России он выиграл золото в сингл-миксте с Викторией Сливко и мужской эстафете. После финиша в эстафете Гараничева облили шампанским и ткнули ему тортом в лицо.

«Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я шел мимо трибун», — признался биатлонист.

На вопрос о том, можно ли его назвать командным спортсменом после двух побед в эстафетах, 36-летний Гараничев ответил: «Я думаю, да, я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Только могу сказать им огромное спасибо».

Он добавил, что не мог подвести свою команду. «Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал», — сказал Гараничев.

Гараничев на Олимпиаде в Сочи завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Также на счету биатлониста три золота, три серебра и две бронзы на чемпионатах Европы, серебро и две бронзы Универсиады-2011.