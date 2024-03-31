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Биатлонист Гараничев фразой «хорошо хлопнул дверью» оценил победу на ЧР

Биатлонист Гараничев: хорошо хлопнул дверью на ЧР перед завершением карьеры
Решивший завершить карьеру Евгений Гараничев победил в составе сборной Тюменской области в эстафете, на финише его облили шампанским. Он заявил, что не мог подвести свою команду в последней гонке
Евгений Гараничев
Евгений Гараничев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев заявил, что ему устроили грандиозные проводы в последней гонке на чемпионате России в Тюмени. Слова биатлониста приводит «Матч ТВ».

Гараничев ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. На чемпионате России он выиграл золото в сингл-миксте с Викторией Сливко и мужской эстафете. После финиша в эстафете Гараничева облили шампанским и ткнули ему тортом в лицо.

«Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я шел мимо трибун», — признался биатлонист.

На вопрос о том, можно ли его назвать командным спортсменом после двух побед в эстафетах, 36-летний Гараничев ответил: «Я думаю, да, я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Только могу сказать им огромное спасибо».

Команда Гараничева победила в эстафете на чемпионате России по биатлону
Спорт
Глава СБР Виктор Майгуров и Евгений Гараничев (слева направо)

Он добавил, что не мог подвести свою команду. «Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал», — сказал Гараничев.

Гараничев на Олимпиаде в Сочи завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Также на счету биатлониста три золота, три серебра и две бронзы на чемпионатах Европы, серебро и две бронзы Универсиады-2011.

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Анна Сатдинова
Биатлон
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