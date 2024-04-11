Титулованная российская синхронистка завершила карьеру в 23 года

Варвара Субботина в 2023 году пропустила сезон из-за травмы. Она не была включена в состав сборной России на 2024 год и в пулы допинг-тестирования РУСАДА

Варвара Субботина (Фото: личный архив / Варвара Субботина)

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру в 23 года. Об этом тренер синхронистки Татьяна Данченко сообщила ТАСС.

«Я ее всегда жду, но на данный момент она карьеру завершила», — рассказала тренер.

Данченко подчеркнула, что вряд ли отстранение от международных турниров стало основной причиной завершения карьеры. «Но последней каплей — очень вероятно», — добавила тренер.

Данченко выразила уверенность, что Субботина не полностью реализовала себя в спорте.

Субботина является чемпионкой мира 2017 и 2019 годов. Также на ее счету три золота чемпионатов мира. В 2023 году она перенесла операцию на стопе, из-за чего пропустила прошлый сезон.

Она не была включена в состав сборной России на 2024 год и в пулы допинг-тестирования РУСАДА. Субботину в дуэте с трехкратной олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко заменила Майя Дорошко.