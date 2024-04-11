МИД назвал главу МОК Баха дирижером антироссийской возни

МИД призвал к расследованию внутри МОК в связи с антироссийской позицией организации

Глава МОК Томас Бах (Фото: Global Look Press)

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах стал дирижером антироссийской возни. Об этом в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По большому счету он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов. Очевидно, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры», — сказала Захарова, которая подчеркнула «крайнюю степень политизации Баха как функционера», отметив, что «налицо сговор».

Ранее Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) сообщил, что просил представителей Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Позже Бах пожаловался о растущей агрессии к МОК со стороны российского правительства. «По поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде был еще один вежливый сигнал от министра спорта России. С другой стороны, мы также видим очень агрессивный тон со стороны правительства. МОК вообще этого не комментирует, но агрессивность растет с каждым днем против МОК, против Игр, против меня самого», — заявил Бах в интервью Le Monde.

В декабре 2023 года МОК сообщил, что допустит россиян к участию в Олимпиаде при соблюдении ряда требований. В марте МОК сообщил, что на Играх в Париже смогут выступить не более 55 россиян, в реальности же численность окажется ниже. В МОК отметили, что в лучшем случае 36 россиян получат допуск.