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«Локомотив» выбил махачкалинское «Динамо» из Кубка России

Московский клуб победил со счетом 2:1 в матче второго этапа 1/4 финала «пути регионов» и вышел в первый этап 1/2 финала
Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1 в матче второго этапа 1/4 финала «пути регионов» в Кубке России.

В составе победителей голы забили Максим Ненахов (13-я минута) и Сергей Пиняев (54). У проигравших отличился Мохамед Аззи (23).

19-летний полузащитник Алексей Батраков впервые вышел в составе «Локомотива» с капитанской повязкой.

На 47-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Динамо» Сослан Кагермазов.

«Локомотив» вышел в первый этап полуфинала «пути регионов». Его соперник определится позднее. На втором этапе 1/4 финала также играют «Краснодар» — «Ахмат», «Акрон» — «Спартак» и «Урал» — «Рубин». В полуфинале «пути РПЛ» встретятся «Зенит» — «Ростов» и ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Футбол Кубок России по футболу ФК Локомотив Москва ФК Динамо Махачкала
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