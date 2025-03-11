«Адмирал» в шестой раз подряд победил «Амур» в КХЛ и завоевал Кубок икры

«Адмирал» выиграл Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛ

Владивостокский клуб все шесть раз в нынешнем сезоне обыграл хабаровский «Амур» в очных матчах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Владивостокский «Адмирал» дома обыграл хабаровский «Амур» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Завгородний (5-я минута), Никита Сошников (15, 41), Егор Петухов (16) и Даниил Гутик (25). У проигравших отличились Олег Ли (22) и Александр Брынцев (49).

«Адмирал» выиграл у «Амура» все шесть очный матчей в нынешнем сезоне КХЛ (5:0, 5:3, 6:4, 4:1, 2:1 ОТ, 5:2). Команде достается Кубок икры, трофей, который разыгрывался в дальневосточных дерби КХЛ.

«Адмирал» набрал 67 очков в 63 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Амур» с 38 очками в 63 встречах расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Адмирал» 13 марта примет астанинский «Барыс», «Амур» в тот же день в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью».