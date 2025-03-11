Бывший чемпион UFC назвал Анкалаева мошенником

Чех Иржи Прохазка заявил, что российский боец, завоевавший 9 марта титул UFC в полутяжелом весе, в решающих раундах часто «пытается убежать» от своих соперников

Иржи Прохазка (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Бывший чемпион UFC чех Иржи Прохазка в интервью Ариэлю Хельвани назвал российского чемпиона в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева мошенником, сообщает Bloody Elbow.

Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру и отобрал у него чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе. После этого Прохазка поздравил россиянина с победой и заявил о желании провести с ним бой, а россиянин в ответ в соцсети Х назвал чеха мошенником и заявил, что «много других бойцов заслуживают подраться за титул».

«Единственный мошенник здесь — Магомед Анкалаев. Каждый раз я отдаю все силы в своих боях... В отличие от него. Когда он дерется, во втором или третьем раундах, когда необходимо прибавить, он пытается убежать», — сказал Прохазка.

На счету 32-летнего Прохазки 31 победа, пять поражений и одна ничья в ММА. Чех дважды проиграл Перейре в чемпионских боях. В последнем поединке в январе он победил нокаутом в третьем раунде другого экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе американкаца Джамала Хилла.