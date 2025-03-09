Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Анкалаев победил Перейру и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе

Магомед Анкалаев отобрал чемпионский пояс у бразильца Алекса Перейры

Магомед Анкалаев (Фото: AP / ТАСС)

Россиянин Магомед Анкалаев победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313, который прошел в Парадайзе (штат Невада).

Бой продолжался пять раундов.

Анкалаев отобрал у Перейры титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Среди российских бойцов на данный момент титулом в легком весе обладает Ислам Махачев. В 2020-м титулами в легчайшем весе и в легком весе одновременно владели Петр Ян и Хабиб Нурмагомедов соответственно.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. До боя с Перейрой Анкалаев занимал первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.

У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, трижды успешно его защитил.