Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Россиянин Магомед Анкалаев победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313, который прошел в Парадайзе (штат Невада).
Бой продолжался пять раундов.
Анкалаев отобрал у Перейры титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Среди российских бойцов на данный момент титулом в легком весе обладает Ислам Махачев. В 2020-м титулами в легчайшем весе и в легком весе одновременно владели Петр Ян и Хабиб Нурмагомедов соответственно.
На счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. До боя с Перейрой Анкалаев занимал первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.
У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, трижды успешно его защитил.
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