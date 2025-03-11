Губерниев раскритиковал работу Вяльбе на посту главы лыжной федерации

Вяльбе «нагородила столько», что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену, заявил комментатор

Дмитрий Губерниев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Телекомментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев высказал Vseprosport.ru недовольство работой Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как мы вернемся на мировую арену. К тому же к ФЛГР есть вопросы в плане проведения соревнований. Для федерации болельщики — это пустое место, в чем мы лишний раз убедились в Казани [на чемпионате России]», — сказал Губерниев.

Вяльбе ранее говорила, что «если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили». Но позднее она признавалась, что жалеет о своих словах.

Министр спорта Михаил Дегтярев недавно заявил, что покончил с «махновщиной» в общении с международными спортивными федерациями, ведь раньше «то олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы».

По словам Губерниева, Дегтярев абсолютно прав, что нужно договариваться с международными федерациями. «Для серьезных государственных заявлений у нас есть верховный главнокомандующий, есть Совбез, Министерство обороны. А руководство Федерации лыжных гонок России должно заниматься развитием вида спорта в стране и налаживать международные связи», — добавил комментатор. Ранее он говорил, что может пойти на выборы главы ФЛГР, которые пройдут в 2026 году.

Вяльбе в прошлом году на шоу «Эмпатия Манучи» рассказывала, как относится к Губерниеву, заявив, что решила не реагировать «на всякие гадости». «Он реально очень странный человек, но профессионал в своей области. <...> Мне кажется, все-таки любой профессионал не должен переходить на оскорбления в эфирах, что он делает достаточно часто. Если ты профессионал в своем деле, то, наверное, не стоит прилюдно давать оценку деятельности других людей, в чьей профессии ты ничего не понимаешь», — сказала тогда Вяльбе.