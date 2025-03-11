 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Губерниев раскритиковал работу Вяльбе на посту главы лыжной федерации

Губерниев раскритиковал работу Вяльбе на посту главы федерации лыжных гонок
Вяльбе «нагородила столько», что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену, заявил комментатор
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Телекомментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев высказал Vseprosport.ru недовольство работой Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как мы вернемся на мировую арену. К тому же к ФЛГР есть вопросы в плане проведения соревнований. Для федерации болельщики — это пустое место, в чем мы лишний раз убедились в Казани [на чемпионате России]», — сказал Губерниев.

Вяльбе ранее говорила, что «если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили». Но позднее она признавалась, что жалеет о своих словах.

Министр спорта Михаил Дегтярев недавно заявил, что покончил с «махновщиной» в общении с международными спортивными федерациями, ведь раньше «то олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы».

По словам Губерниева, Дегтярев абсолютно прав, что нужно договариваться с международными федерациями. «Для серьезных государственных заявлений у нас есть верховный главнокомандующий, есть Совбез, Министерство обороны. А руководство Федерации лыжных гонок России должно заниматься развитием вида спорта в стране и налаживать международные связи», — добавил комментатор. Ранее он говорил, что может пойти на выборы главы ФЛГР, которые пройдут в 2026 году.

Вяльбе в прошлом году на шоу «Эмпатия Манучи» рассказывала, как относится к Губерниеву, заявив, что решила не реагировать «на всякие гадости». «Он реально очень странный человек, но профессионал в своей области. <...> Мне кажется, все-таки любой профессионал не должен переходить на оскорбления в эфирах, что он делает достаточно часто. Если ты профессионал в своем деле, то, наверное, не стоит прилюдно давать оценку деятельности других людей, в чьей профессии ты ничего не понимаешь», — сказала тогда Вяльбе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Елена Вяльбе Дмитрий Губерниев
Материалы по теме
Вяльбе назвала некорректным сравнение ее рекорда и достижения Клебо на ЧМ
Спорт
Губерниев обвинил Вяльбе во вранье про срезанную на шоу-гонке дистанцию
Спорт
Губерниев заявил, что «в стиле Трампа» победит Вяльбе на выборах в ФЛГР
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
Крупнейшая атака беспилотников на Россию. ГлавноеПолитика, 10:50
Воробьев сообщил о выплате ₽1 млн семьям погибших при атаке дроновПолитика, 10:48
«Неизвестно, сколько это продлится». Эксперты о перспективах крипторынкаКрипто, 10:47
Футболист «Зенита» впервые прокомментировал расистский скандал в ВоронежеСпорт, 10:46
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Reuters узнал о планах Трампа перерабатывать ископаемые на военных базахПолитика, 10:36
Мошенники начали использовать детей для кражи денег со счетов родителейТехнологии и медиа, 10:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Врезавшийся в корабль танкер вез груз для военных СШАОбщество, 10:35
Как хорошие отношения с коллегами влияют на карьерный рост — Fast CompanyPro, 10:32
Какие законы отразятся на собственниках домов и земли в 2025-мНедвижимость, 10:30
Заммэра Бирюков рассказал об обстановке на улице Москвы после удара БПЛАОбщество, 10:28
Число погибших в результате атаки дронов в Подмосковье выросло до двухПолитика, 10:28
Губерниев раскритиковал работу Вяльбе на посту главы лыжной федерацииСпорт, 10:25
Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницыПолитика, 10:20