Головин, Захарян и Кузяев вошли в состав сборной на матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России объявила финальный состав на матчи с Сербией и Парагваем

В состав сборной вызваны 28 человек, в том числе Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Далер Кузяев

Алексей Миранчук и Антон Миранчук (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на мартовский тренировочный сбор 28 футболистов, сообщается на сайте РФС.

21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с сербами, а 25 марта — с парагвайцами. Обе игры пройдут в Москве.

В расширенный список были включены 38 игроков.

Состав команды на сбор: