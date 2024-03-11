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Сборная России объявила финальный состав на матчи с Сербией и Парагваем

Головин, Захарян и Кузяев вошли в состав сборной на матчи с Сербией и Парагваем
В состав сборной вызваны 28 человек, в том числе Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Далер Кузяев
Алексей Миранчук и Антон Миранчук
Алексей Миранчук и Антон Миранчук (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на мартовский тренировочный сбор 28 футболистов, сообщается на сайте РФС.

21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с сербами, а 25 марта — с парагвайцами. Обе игры пройдут в Москве.

В расширенный список были включены 38 игроков.

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Состав команды на сбор:

  • вратари — Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»);
  • защитники — Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);
  • полузащитники — Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);
  • нападающие — Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
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Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Арсен Захарян Далер Кузяев Александр Головин Алексей Миранчук
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