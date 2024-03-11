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Сборная России по футболу в июне проведет товарищеский матч с Белоруссией
Дюков: сборная России в июне проведет товарищеский матч с Белоруссией
Игра планируется в Минске, точная дата пока неизвестна. В марте соперниками команды Валерия Карпина станут сербы и парагвайцы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Сборная России по футболу в июне сыграет товарищескую встречу с командой Белоруссии. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков, которого цитирует ТАСС.
«Матч планируется в июне на выезде, в Минске», — сказал Дюков.
16 февраля в Белорусской федерации футбола сообщили, что попросили УЕФА согласовать матч с россиянами.
Российские команды отстранены от турниров УЕФА и играют только товарищеские встречи.
Белорусы могут участвовать в международных соревнованиях, но проводят домашние матчи на нейтральном поле.
В марте команда Валерия Карпина сыграет в Москве с Сербией (21-го) и Парагваем (25-го).
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