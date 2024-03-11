Дюков: сборная России в июне проведет товарищеский матч с Белоруссией

Сборная России по футболу в июне проведет товарищеский матч с Белоруссией

Игра планируется в Минске, точная дата пока неизвестна. В марте соперниками команды Валерия Карпина станут сербы и парагвайцы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Сборная России по футболу в июне сыграет товарищескую встречу с командой Белоруссии. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков, которого цитирует ТАСС.

«Матч планируется в июне на выезде, в Минске», — сказал Дюков.

16 февраля в Белорусской федерации футбола сообщили, что попросили УЕФА согласовать матч с россиянами.

Российские команды отстранены от турниров УЕФА и играют только товарищеские встречи.

Белорусы могут участвовать в международных соревнованиях, но проводят домашние матчи на нейтральном поле.

В марте команда Валерия Карпина сыграет в Москве с Сербией (21-го) и Парагваем (25-го).