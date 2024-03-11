Глава РФС призвал «Спартак» определиться с будущим Промеса в команде

Александр Дюков заявил, что «у него есть скепсис в отношении голландского правосудия». По его мнению, в ситуации с Промесом решение остается за клубом

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Футболист не должен играть в РПЛ, если в отношении него вынесен приговор российской судебной системой, случаи вердиктов иностранных судов надо рассматривать индивидуально. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков, комментируя ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Промес 29 февраля не смог покинуть ОАЭ после сборов «Спартака». Журналист Иван Карпов писал, что голландец ждет суда по делу о ДТП. В Нидерландах Промеса ранее заочно приговорили к 7,5 года тюрьмы по двум делам — за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на родственника.

Дюков отметил, что, безусловно, негативно относится к истории с Промесом, поскольку футболисты должны быть примером для болельщиков и молодежи.

«У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб: принять для себя решение, допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Глава РФС прокомментировал слова президента РПЛ Александра Алаева, который заявил, что признанные виновными футболисты не должны играть в лиге. «Нужно исходить из того, какая судебная система принимала решение. Если решение принято российской судебной системой, то футболист не должен играть», — сказал Дюков.

Промес объявлен в международный розыск.

Нападающий пропустил уже два матча «Спартака» в весенней части сезона РПЛ, клуб обещал применить к нему санкции.