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Дело Квинси Промеса ,  
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Глава РФС призвал «Спартак» определиться с будущим Промеса в команде

Глава РФС Дюков: «Спартак» должен решить, допустимо ли оставлять Промеса
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Александр Дюков заявил, что «у него есть скепсис в отношении голландского правосудия». По его мнению, в ситуации с Промесом решение остается за клубом
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Футболист не должен играть в РПЛ, если в отношении него вынесен приговор российской судебной системой, случаи вердиктов иностранных судов надо рассматривать индивидуально. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков, комментируя ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Промес 29 февраля не смог покинуть ОАЭ после сборов «Спартака». Журналист Иван Карпов писал, что голландец ждет суда по делу о ДТП. В Нидерландах Промеса ранее заочно приговорили к 7,5 года тюрьмы по двум делам — за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на родственника.

Дюков отметил, что, безусловно, негативно относится к истории с Промесом, поскольку футболисты должны быть примером для болельщиков и молодежи.

«У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб: принять для себя решение, допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

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Спорт
Квинси Промес&nbsp;

Глава РФС прокомментировал слова президента РПЛ Александра Алаева, который заявил, что признанные виновными футболисты не должны играть в лиге. «Нужно исходить из того, какая судебная система принимала решение. Если решение принято российской судебной системой, то футболист не должен играть», — сказал Дюков.

Промес объявлен в международный розыск.

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Нападающий пропустил уже два матча «Спартака» в весенней части сезона РПЛ, клуб обещал применить к нему санкции.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков ФК Спартак Москва Квинси Промес
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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