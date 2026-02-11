 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Глава ОКР не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева

Дегтярев считает, что для Коростелева еще можно отсудить бронзу Олимпиады
Олимпиада-2026
Российская сторона выразила несогласие, когда французский лыжник Матис Делож во время гонки срезал участок трассы. Но жюри посчитало, что Делож не получил ощутимого преимущества и отклонило протест
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о намерении бороться за бронзовую медаль для лыжника Савелия Коростелева через суд. Об этом он рассказал в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видеo.

Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Занявший второе место француз Матис Делож срезал часть дистанции. Российская сторона уже подавала апелляцию по итогам гонки, но ее отклонили.

«Будем с этим, конечно, разбираться, я думаю, вплоть до суда. Это будет правильно <...> Шансы есть и в суде отсудить по правилам лыжных гонок бронзу для нашего лыжника», — заявил Дегтярев.

Гонку, включавшую 10 км классическим стилем и 10 км свободным, выиграл норвежец Йоханнес Клебо, Делож финишировал вторым. Коростелев проиграл лидеру 3,6 секунды.

Российские лыжники не прошли квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. Коростелев стал 35-м, проиграв победителю квалификации норвежцу Клебо 12,51 секунды. Непряева заняла 36-е место, уступив ставшей первой в квалификации шведке Линн Сван 15,39 секунды.
Екатерина Халимовская
лыжник Савелий Коростелев Олимпиада-2026 Михаил Дегтярев
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Глава ОКР не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева
