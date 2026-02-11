Глава ОКР не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о намерении бороться за бронзовую медаль для лыжника Савелия Коростелева через суд. Об этом он рассказал в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видеo.
Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Занявший второе место француз Матис Делож срезал часть дистанции. Российская сторона уже подавала апелляцию по итогам гонки, но ее отклонили.
«Будем с этим, конечно, разбираться, я думаю, вплоть до суда. Это будет правильно <...> Шансы есть и в суде отсудить по правилам лыжных гонок бронзу для нашего лыжника», — заявил Дегтярев.
Гонку, включавшую 10 км классическим стилем и 10 км свободным, выиграл норвежец Йоханнес Клебо, Делож финишировал вторым. Коростелев проиграл лидеру 3,6 секунды.
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. Коростелев стал 35-м, проиграв победителю квалификации норвежцу Клебо 12,51 секунды. Непряева заняла 36-е место, уступив ставшей первой в квалификации шведке Линн Сван 15,39 секунды.
