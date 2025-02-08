Самая дорогая покупка «Спартака». Рекордные трансферы в истории клуба
Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия, выступавший за греческий АЕК, 7 февраля согласовал контракт с московским «Спартаком» на 3,5 года и уже присоединился к команде на сборах в ОАЭ.
Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что Гарсия обойдется «красно-белым» в €20 млн (включая бонусы), на Transfermarkt указана сумма €18,7 млн.
Гарсия играл за АЕК с 2020 года, провел 160 матчей и забил 56 голов. В сборной Тринидада и Тобаго на его счету 43 матча и восемь мячей.
Самые дорогие футболисты в истории «Спартака»
До Гарсии самой дорогой покупкой «Спартака» был нидерландец Гус Тил, который перешел в клуб в 2019 году за €18 млн (данные Transfermarkt).
Однако он не оправдал надежд московского клуба. За «Спартак» Тил сыграл лишь в 24 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи. В октябре 2020-го он был отдан в аренду немецкому «Фрайбургу». Летом 2021 года хавбек продлил соглашение со «Спартаком», после чего перешел на правах аренды в нидерландский «Фейенорд».
В тройку самых дорогих покупок «Спартака» вошел трансфер, который был совершен летом 2024-го. Московский клуб за €14 млн купил у «Ривер Плейт» полузащитника Эсекьеля Барко. В нынешнем сезоне аргентинец провел в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился восемью голами и семью передачами. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.
Четвертым среди самых дорогих приобретений «Спартака» стал Манфред Угальде, которого московский клуб купил у нидерландского «Твенте» в сезоне 2023/24 за €13 млн. На данный момент костариканец является лидером клуба — у него 15 голов и две передачи и первое место в списке бомбардиров РПЛ.
Рекорд по тратам на трансферы за один сезон
В нынешнем сезоне московский клуб потратил на трансферы более €47 млн. Помимо Гарсии и Барко, клуб приобрел Маркиньоса (€5 млн), Рикарду Мангаша (€2,5 млн), Игоря Дмитриева (€2,5 млн), Виллиана Жозе (€2 млн), Илью Помазуна (€1,2 мн) и Миенти Абена (€1,2 млн).
В прошлом сезоне расходы «Спартака» составили €37,5 млн. Предыдущий рекорд клуба был поставлен в сезоне 2019/20 — команда потратила €42,5 млн.
Всего московская команда дважды тратила на игроков более €40 млн за один сезон и четыре раза — более €30 млн. Также это рекордные трансферные расходы «Спартака» в зимний период (€19,9 млн) — ранее клуб не тратил зимой более €16 млн.
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