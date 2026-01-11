 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 2,05 x 4,2 2 3,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 10,5 x 1,1 2 9,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,8 x 3,5 2 5,4 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,14 x 9 2 16 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Олимпиада-2026⁠,
0

Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Игры из-за проблем на арене

Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду из-за проблем на арене
Сюжет
Олимпиада-2026
Во время тестового матча на льду арены в Милане появилась дыра, но организаторы назвали ситуацию нормальной. Глава IIHF заявил, что у НХЛ нет причин отказываться от поездки на Игры
Люк Тардиф
Люк Тардиф (Фото: Christopher Katsarov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил The Athletic, что остался доволен поездкой на тестовый турнир на олимпийской арене в Милане, на которой еще продолжаются строительные работы.

«Нет причин, по которым НХЛ не приедет», — отметил Тардиф.

Глава IIHF выразил разочарование тем, что вместимость арены была снижена до 11,8 тыс. зрителей вместо запланированных 14 тыс., но заявил, что лед прошел хорошую проверку.

Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду
Спорт
Фото:Global Look Press

В минувшие выходные на арене «Сантаджулия» прошли тестовые соревнования. Один из матчей приостанавливали из-за образовавшей во льду дыры. Позднее организаторы назвали ситуацию нормальной для льда, который используется впервые. За лед на арене отвечает приглашенный специалист из клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш».

На арене пока готовы только три раздевалки из 14, вместо объектов торговли внутри арены организаторы разместят фудтраки у главного входа, также не готовы зона для работы журналистов и ложи, отмечает издание.

Во время Олимпиады арена примет 32 матча с 5 по 22 февраля.

Сборную России на Олимпиаду IIHF не допустила.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Олимпиада-2026 Международная федерация хоккея (IIHF)
Материалы по теме
Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи
Спорт
МОК запретил проносить флаг России на трибуны на Олимпиаде-2026
Спорт
Олимпийский чемпион отказался называть Овечкина спортсменом года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница Общество, 20:32
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Игры из-за проблем на арене Спорт, 20:28
Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране Политика, 20:18
Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху» Политика, 20:04
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58
Reuters назвал Китай целью операции США с похищением Мадуро Политика, 19:40
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу Политика, 19:32
Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА Спорт, 19:23
Президент Ирана призвал жителей страны выходить на улицы Политика, 19:20
Три американских бобслеиста выпали из саней на этапе Кубка мира Спорт, 18:58
Власти Киевской области призвали жителей перестать перекрывать дороги Политика, 18:55
Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии Политика, 18:54
ЦАХАЛ нанесла удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана Политика, 18:32