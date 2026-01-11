Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду из-за проблем на арене

Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Игры из-за проблем на арене

Во время тестового матча на льду арены в Милане появилась дыра, но организаторы назвали ситуацию нормальной. Глава IIHF заявил, что у НХЛ нет причин отказываться от поездки на Игры

Люк Тардиф (Фото: Christopher Katsarov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил The Athletic, что остался доволен поездкой на тестовый турнир на олимпийской арене в Милане, на которой еще продолжаются строительные работы.

«Нет причин, по которым НХЛ не приедет», — отметил Тардиф.

Глава IIHF выразил разочарование тем, что вместимость арены была снижена до 11,8 тыс. зрителей вместо запланированных 14 тыс., но заявил, что лед прошел хорошую проверку.

В минувшие выходные на арене «Сантаджулия» прошли тестовые соревнования. Один из матчей приостанавливали из-за образовавшей во льду дыры. Позднее организаторы назвали ситуацию нормальной для льда, который используется впервые. За лед на арене отвечает приглашенный специалист из клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш».

На арене пока готовы только три раздевалки из 14, вместо объектов торговли внутри арены организаторы разместят фудтраки у главного входа, также не готовы зона для работы журналистов и ложи, отмечает издание.

Во время Олимпиады арена примет 32 матча с 5 по 22 февраля.

Сборную России на Олимпиаду IIHF не допустила.