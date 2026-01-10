Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 остановили из-за дыры во льду

Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду

Матч полуфинала Кубка Италии был прерван по ходу первого периода. Причиной остановки матча стала образованная во льду дыра

Фото: Global Look Press

Первый матч на олимпийской арене «Санта-Джулия» в Милане, которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был остановлен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду. Об этом сообщил портал The Athletic.

Матч полуфинала Кубка Италии между «Кальтерном» и «Варезе» был прерван по ходу первого периода. Причиной остановки матча стала образованная перед одними из ворот во льду дыра. Игру остановили, пока сотрудники арены заливали поврежденный участок водой.

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн беспокоился, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду. Он допустил, что игроки НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде из-за угроз для их здоровья.

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей 9 января заявил, что арена будет готова к началу турнира и хоккеисты НХЛ точно примут в нем участие.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире.