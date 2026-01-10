 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 2,15 x 3,8 2 3,1 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,57 x 3,85 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 4 2 3,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,7 x 3,6 2 5,2 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,16 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,7 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Олимпиада-2026⁠,
0

Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду

Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 остановили из-за дыры во льду
Сюжет
Олимпиада-2026
Матч полуфинала Кубка Италии был прерван по ходу первого периода. Причиной остановки матча стала образованная во льду дыра
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Первый матч на олимпийской арене «Санта-Джулия» в Милане, которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был остановлен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду. Об этом сообщил портал The Athletic.

Матч полуфинала Кубка Италии между «Кальтерном» и «Варезе» был прерван по ходу первого периода. Причиной остановки матча стала образованная перед одними из ворот во льду дыра. Игру остановили, пока сотрудники арены заливали поврежденный участок водой.

Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026
Спорт
Фото:Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн беспокоился, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду. Он допустил, что игроки НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде из-за угроз для их здоровья.

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей 9 января заявил, что арена будет готова к началу турнира и хоккеисты НХЛ точно примут в нем участие.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Хоккей Олимпиада-2026 Олимпиада
Материалы по теме
Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026
Спорт
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова
Спорт
Актер «Игры престолов» примет участие в «Олимпиаде на стероидах»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов Общество, 12:23
Россиянин Демин установил рекорд среди новичков «Бруклина» в НБА Спорт, 12:20
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей Общество, 12:04
Все, везде и сразу. За что китайская молодежь обожает платформу BilibiliПодписка на РБК, 12:01
Названы 10 самых богатых людей мира Инвестиции, 12:01
Признаки восстановления: погрузка РЖД в 2026 году может перейти к ростуПодписка на РБК, 12:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Овечкин впервые за два месяца забросил шайбы в трех матчах подряд Спорт, 11:57
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
В аэропорту Пулково задержали 28 рейсов Общество, 11:43
Буст для организма: что говорит наука о микробиомной диетеПодписка на РБК, 11:35
Пара Ефимова — Митрофанов второй раз подряд выиграла чемпионат США Спорт, 11:34
Когда удовольствие пропадает: что такое ангедония и чем она опасна Образование, 11:10
В Бердянске три многоквартирных дома получили повреждения при атаке БПЛА Политика, 11:05